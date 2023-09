Marcelo Fernandes comanda treino técnico no Santos visando decisão contra o Vasco

Classificação e jogos Brasileirão

Marcelo Fernandes ainda não sabe se poderá contar com Steven Mendoza diante do Cruzmaltino. O atacante se recupera de um estiramento na panturrilha direita. Em compensação, o volante Rodrigo Fernández reforça a equipe após cumprir suspensão na última rodada.

O elenco alvinegro volta aos treinos neste sábado. O jogo contra o Vasco está marcado para 16h (de Brasília), no dia 1º de outubro, na Vila Belmiro. O embate terá torcida após o STJD conceder efeito suspensivo ao time paulista.

O Peixe está na 17ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 18º, com 23, e possuem um jogo a menos.