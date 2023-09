Marçal critica arbitragem após expulsão: "Isso que é roubo, Abel"

O lateral esquerdo Marçal saiu de campo furioso por ter sido expulso após intervenção do VAR ainda no primeiro tempo do confronto desta sexta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marçal recebeu o cartão vermelho aos 20 minutos de jogo após solada em Pedro em uma disputa de bola. Inicialmente o árbitro Paulo Cesar Zanovelli havia advertido o jogador com cartão amarelo, porém, após revisão do VAR, ele corrigiu sua decisão e expulsou o lateral esquerdo do Botafogo.

"Isso que é roubo, Abel", disse Marçal ao deixar o gramado da Neo Química Arena.