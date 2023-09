Manchester City x Nottingham Forest: veja informações e onde assistir ao jogo do Inglês

O Manchester City vem mostrando força no começo do Campeonato Inglês e lidera a competição com 100% de aproveitamento. Neste sábado, o time de Pep Guardiola tenta manter a sequência positiva, contra o Nottingham Forest, no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.