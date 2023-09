Luxembrgo aprova desempenho do Corinthians em vitória contra Botafogo: "Dominamos"

O técnico Vanderlei Luxemburgo aprovou o desempenho do Corinthians na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do treinador, o Timão teve o domínio do duelo entre alvinegros.

"Ganhamos o jogo. Jogando da maneira que temos que jogar. Não fomos verticais, não tinha a necessidade. Trabalhamos a bola, dominamos o jogo. Poderíamos ser mais contundentes no último terço. O Botafogo não é líder da competição de graça. Tem meio-campistas e pontas muito intensos, é um time forte. A gente precisava atacar e não ficar desprotegido. Jogamos bem", disse Luxemburgo em entrevista coletiva.

O treinador ressaltou a importância do triunfo pensando na tabela do Brasileiro e na oportunidade aproveitada por alguns jogadores, como Bruno Méndez, Matheus Bidu e Pedro. Atletas mais experientes como Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto entraram apenas no segundo tempo.