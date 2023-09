Kauan Santos marca dois golaços e Palmeiras vence Corinthians pelo Campeonato Paulista sub-20

Este foi mais um Derby da base em que o Alviverde sobrou. Na semifinal do Brasileiro sub-20, o Palmeiras goleou o Corinthians na ida por 5 a 1 e venceu a volta, em Itaquera, por 1 a 0. O Palestra ainda bateu o Timãozinho na final do Brasileirão de 2022, por 1 a 0, também na Neo Química Arena. Na ocasião, Endrick marcou o gol do título.

Na próxima rodada do Campeonato Paulista Sub-20, a equipe palestrina terá novamente pela frente o Corinthians, na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Municial de Santana de Parnaíba. O confronto terá transmissão do canal TNT Sports Brasil no YouTube.