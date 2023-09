"Jogo especial" e "decisão": atletas do Palmeiras projetam duelo contra o Corinthians pelo Paulistão sub-20

É dia de Derby no sub-20. Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira, em jogo válido pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista sub-20 ? o confronto será disputado às 16 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig, mais conhecido como Fazendinha.

O Timãozinho não começou bem a terceira fase do Estadual, com duas derrotas (3 a 1 para o Água Santa e 2 a 1 para a Portuguesa). A equipe do técnico Danilo precisa começar a pontuar no grupo 23 caso queira avançar para o mata-mata da competição. Neste momento, o time se encontra na última posição da chave. O Palmeiras, por sua vez, vive momento bem melhor no sub-20. As Crias da Academia lideram o grupo 23 com seis pontos, já que venceram a Portuguesa (2 a 1) e o Água Santa (4 a 1). Recentemente, o time comandado por Lucas Andrade acabou com o vice-campeonato do Brasileirão, perdendo a final para o Flamengo nos pênaltis.

Antes do clássico que pode encaminhar a classificação do Verdão para a próxima fase, o atacante Thalys e o zagueiro Gabriel Vareta projetaram o confronto decisivo.