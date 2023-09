Internacional inicia preparação para jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense

Após a derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite da última quinta-feira, o elenco do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante nesta sexta-feira para focar na Libertadores. Colorado e Fluminense duelam pela ida da semifinal do torneio internacional na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A delegação do clube do Rio Grande do Sul voltou de Curitiba e rumou direto ao CT para iniciar os trabalhos já nesta sexta-feira. A primeira parte do treino foi aberta à imprensa. Em seguoida, porém, o técnico Eduardo Coudet e sua comissão optaram por fechar a atividade.

Os atletas que jogaram menos de 45 minutos contra o Athletico-PR foram para o gramado e treinaram com bola. Coudet, juntamente com sua comissão, comandou exercícios técnicos e táticos no campo. O restante dos jogadores, por sua vez, realizaram atividades físicas e regenerativas.