Igor Gomes e Alan Franco são liberados pelo DM e treinam normalmente no Atlético-MG

? DM INFORMA Os meio-campistas Igor Gomes e Alan Franco foram liberados pelo Departamento Médico e já estão treinando normalmente com o elenco. ?? Importante notícia para a sequência do campeonato! ?#GaloPaixãoNacional pic.twitter.com/HYUZXqLbZw ? Atlético (@Atletico) September 22, 2023

Agora, ambos os jogadores voltam a ficar à disposição do técnico Felipão para o compromisso do Atlético-MG contra o Cuiabá, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Outras novidades no time são o atacante Hulk e o zagueiro Jamerson, que voltam de suspensão cumprida diante do Botafogo. No entanto, o comandante do Galo tende a manter a dupla de zaga titular nos últimos jogos, formada por Mauricio Lemos e Bruno Fuchs.