Herói do Corinthians, Gil destaca empenho da equipe em vitória contra Botafogo

O zagueiro Gil, herói do Corinthians na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, destacou o empenho da equipe na Neo Química Arena. Com o triunfo, o Timão ganhou respiro no Campeonato Brasileiro e paz para pensar na semifinal da Sul-Americana, contra o Fortaleza.

"O mais importante é a vitória da equipe, a gente precisava disso depois de uns maus resultados. É ter tranquilidade, o mais importante é que todo mundo se dedicou, se empenhou. Temos um jogo muito difícil na terça-feira, é trabalhar e ter os pés no chão", disse Gil ao Premiere.

Para a partida contra o líder do campeonato, o técnico Vanderlei Luxemburgo poupou alguns jogadores, já de olho no duelo diante do Fortaleza. Gil reforçou a qualidade do grupo do Timã para manter o nível de atuação dos titulares.