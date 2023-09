Goleiro do Nice defende dois pênaltis, e time bate o Mônaco para assumir a liderança do Francês

Nesta sexta-feira, o Nice venceu o Mônaco por 1 a 0, no Estádio Luís II, pela abertura da sexta rodada do Campeonato Francês. Os visitantes foram melhores, contaram com o goleiro Marcin Bulka defendendo dois pênaltis e um golaço de Jérémie Boga para assumir a liderança.

Com o resultado, o Nice chega a 12 pontos e passa justamente o Mônaco, com 11, para assumir a ponta da tabela. Os visitantes chegaram a sua segunda vitória seguida e ainda não sabem o que é perder na competição.

As duas equipes voltam a campo pela próxima rodada da Ligue 1. No sábado (30), o Mônaco recebe o Olympique de Marselha, no Estádio Luís II, às 16h (de Brasília). No domingo (01), o Nice enfrenta o Stade Brestois, no Allianz Riviera, às 10h.