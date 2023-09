Giovanni Vianna, no Street, e Luigi Cini, no Park, avançam às semifinais da etapa de São Paulo do STU National

As meninas entram em ambas as pistas apenas neste sábado. No Street, Rayssa Leal, Pâmela Rosa, a líder do ranking 2023 até aqui, Gabi Mazetto, e mais 14 skatistas disputam as oito vagas na final de domingo.

Já no Park, que não contará em São Paulo com nomes como Dora Varella, Yndiara Asp e Raicca Ventura, terá também um total de 17 nomes que lutarão pelos mesmos oito lugares na final. O destaque vai para a gaúcha Sofia Godoy, que está na liderança da categoria após as duas primeiras etapas.

O STU National se encerra em novembro, com a etapa do Recife.

Prodígio fratura braço e fica de fora da etapa

A baixa do dia foi a queda do pequeno prodígio Gui Khury, de apenas 14 anos, que já escreveu seu nome no Guiness Book com três recordes.

Após uma manobra logo na sua primeira volta, ele caiu de mau jeito e fraturou rádio e ulna do antebraço direito, sendo atendido prontamente e deixando a pista já com o local imobilizado. Assim, ele está fora da etapa e fará exames para saber se necessitará de cirurgia.