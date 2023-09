Final da Copa do Brasil terá apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Neste domingo (24), a convite da @CBF_Futebol, vamos sobrevoar o estádio do Morumbi, pouco antes do início da partida entre @SaoPauloFC e @Flamengo, pela final da Copa do Brasil. É a @fab_oficial em um dos maiores eventos esportivos, homenageando os 150 anos de Santos Dumont. pic.twitter.com/lj1W2Parzu

? Esquadrilha da Fumaça (@eda_oficial) September 21, 2023

Durante a apresentação, o vapor lançado pelas aeronaves terá as cores de São Paulo e Flamengo. A iniciativa também vai homenagear Santos Dumont, já que 2023 marcará 150 anos do nascimento do "Pai da Aviação".

No primeiro confronto, o São Paulo levou a melhor e venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Calleri. Com isso, o Tricolor depende de um empate para levantar o inédito título da Copa do Brasil. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será decidido nos pênaltis.