Ficamos sem chão, diz José Roberto Guimarães sobre a morte de Walewska

A Seleção Brasileira feminina sofreu um duro golpe enquanto participa do Pré-Olímpico de vôlei no Japão. A morte da ex-jogadora Walewska abalou tanto as atletas como a comissão técnica da equipe, pouco antes da derrota desta sexta-feira para a Turquia. A maioria da delegação atuou ao lado ou contra a campeã olímpica de 2008.

"É um momento muito difícil, de muita tristeza", definiu o técnico José Roberto Guimarães, emocionado. "A Walewska foi um exemplo de dedicação, comprometimento, ela tinha tudo de bom que uma atleta pode ter. Sempre se cuidou muito, ajudou seus times, desde muito nova. Ficamos sem chão", emendou.