Ferraresi volta a ficar à disposição e aumenta leque de opções para a zaga do São Paulo

Ferraresi chegou ao São Paulo no meio de 2022 e logo se firmou como um pilar da zaga tricolor, assumindo a camisa de número 3 no início deste ano. No total, ele soma 13 partidas pelo clube.

O vínculo de empréstimo do atleta com o Tricolor se encerraria no dia 30 de junho, mas o time estendeu o contrato até o fim do ano. Em janeiro de 2024, o São Paulo irá contratá-lo em definitivo junto ao Grupo City por 4 milhões de euros (R$ 21 milhões), de maneira parcelada.

A aquisição faz parte dos planos do clube do Morumbi, que projeta uma possível venda de Beraldo nas próximas janelas de transferências. Com atuações convincentes, o jovem tem chamado a atenção do futebol europeu.

O venezuelano ainda não deve jogar na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, mas pode pintar entre os relacionados para a decisão. O segundo encontro entre as equipes está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no domingo.