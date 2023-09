Fábio projeta duelo do Fluminense contra o Internacional pela Libertadores e fala em "ânimo positivo"

Fábio, o paredão do Fluminense pic.twitter.com/Rus4Ffy72a ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 12, 2023

Classificação e jogos Libertadores

O Fluminense vem embalado após uma vitória importante diante do Cruzeiro que manteve a equipe bastante viva na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe do técnico Fernando Diniz ocupa a quinta colocação com 41 pontos, apenas um a menos que o RB Bragantino, primeiro time na zona de classificação direta à próxima Libertadores.

Diniz, no entanto, tem problemas na preparação. Isso porque os meias Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias estão se recuperando de problemas físicos e ainda são dúvidas para a partida. A tendência é que o colombiano melhore a tempo por se tratar de uma contusão simples.

