Exames confirmam lesão ligamentar de Vitor Roque, mas jovem não precisará ser operado

A contusão de Vitor Roque no confronto da última quinta-feira diante do Internacional gerou preocupação para a torcida do Athletico-PR. O jogador de 18 anos passou por exames nessa sexta-feira que confirmaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

No entanto, a boa notícia é que o centroavante não precisará passar por uma cirurgia. O departamento médico do clube optará por um tratamento conservador. Mesmo assim, o jovem deve ficar de fora dos gramados até o fim do ano por conta da recuperação.

Vitor Roque acabou desfalcando o Athletico-PR no triunfo na Ligga Arena logo no início do primeiro tempo, depois de sofrer uma dura entrada de Nico Hernández. A joia do Furacão precisou sair de maca, dando lugar a Pablo.