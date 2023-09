Ex-Santos, Rwan Cruz estreia na Conference League com gol e celebra boa fase na Bulgária

Revelado nas categorias de base do Santos, o atacante Rwan Cruz vem se destacando no Ludogorets, da Bulgária. Nesta quinta-feira, o garoto estreou na Conference League e marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre o Spartak Trnava, da Eslováquia, na primeira partida no Grupo H.

Rwan estreou profissionalmente no Peixe em 2022. Dois anos antes, aliás, ele estava longe dos gramados. Durante a pandemia da covid-19, ele trabalhou como ajudante de pedreiro e quase desistiu do futebol.

"Superei muita coisa durante a minha vida, lembro que no começo eu atravessava a cidade e não tinha dinheiro para a condução. Às vezes pedia para o motorista para deixar eu entrar por trás no ônibus, para conseguir treinar. Quando fiquei sem clube, comecei a trabalhar na obra com meu pai, aí ele não tinha que ficar pagando ajudante. Então, eu ajudava e trabalhava com alegria, sem nenhum problema. Depois ainda arrumava tempo para fazer o meu treino na praia", contou.