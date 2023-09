Escalação do São Paulo: Dorival comanda penúltimo treino antes da final da Copa do Brasil

Nesta sexta-feira, o São Paulo deu sequência à preparação visando a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Esse foi o penúltimo treino do Tricolor de olho no segundo jogo da grande decisão.

Com quase todo o elenco à disposição, o técnico Dorival Jr. deve repetir a escalação da vitória frente ao Rubro-Negro, no Maracanã, com gol de Calleri. Os únicos desfalques são os lesionados Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Erison (estiramento na coxa esquerda), Marcos Paulo (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Patryck (trauma no tornozelo direito), que não tiveram o quadro de recuperação atualizado.

Assim, um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Calleri.