Em estreia de uniforme amarelo, Corinthians vence líder Botafogo em Itaquera

O Corinthians venceu a equipe do Botafogo por 1 a 0, nesta sexta-feira, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto na Neo Química Arena marcou a estreia do uniforme amarelo do Timão e ajudou o time de Vanderlei Luxemburgo a se distanciar do Z4 da liga nacional. O zagueiro Gil foi o autor do gol do triunfo do clube paulista.

Com esse resultado, o Corinthians subiu para a 10ª posição, com 30 pontos conquistados abrindo vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento. Já o Botafogo segue na liderança do Brasileiro, com 51 unidades, sete a mais em relação ao vice-líder Palmeiras.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Já o Grêmio terá pela frente o Goiás, no dia 2 de outubro (segunda-feira), na capital carioca.