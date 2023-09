De Gea considera aposentadoria em caso de falta de propostas, diz portal

An incredible servant, and an extremely special person.

Wishing you every success for the future, @D_DeGea ??#MUFC pic.twitter.com/tiIoZYPkJE

? Manchester United (@ManUtd) July 8, 2023

"Agora, é o momento certo para empreender um novo desafio, para me esforçar novamente em novos ambientes. Manchester sempre estará no meu coração, Manchester me moldou e nunca vai me deixar", escreveu De Gea em suas redes sociais, se despedindo.