Cuiabá chega a marca de 100 jogos na Série A e busca consolidação de projeto

Todos esses bons números são reflexo do projeto realizado internamente nos últimos anos. Com a construção do novo Centro de Treinamento, o clube ganhou a atenção da CBF, que deu o aval de qualidade para a infraestrutura do local e escolheu a Arena Pantanal para receber a partida entre a Seleção Brasileira e a Venezuela, no dia 10 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Além disso, o Cuiabá vem investindo em suas categorias de base com o objetivo de formar futuros ídolos regionais. O clube, no entanto, já começou a colher alguns frutos positivos. É o caso de Rikelme, lateral esquerdo e meia atacante, considerado uma joia do Dourado. O jovem talento já figura entre os grandes nomes do elenco, e em 2023 foi o jogador mais novo a marcar um gol na elite do futebol brasileiro pela equipe.

"O Cuiabá está onde está por conta de um projeto construído há muitos anos. Existe todo um processo onde estamos investindo em departamentos como futebol, infraestrutura e nas nossas categorias de base, tudo para manter o clube na Série A. Acreditamos que é apenas o começo de uma trajetória duradoura", conclui Cristiano.