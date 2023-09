Corinthians terá três desfalques para clássico contra São Paulo; confira

O Corinthians tem três baixas importante para o clássico contra o São Paulo, do dia 30 deste mês (sábado). O lateral direito Fagner, o volante Gabriel Moscardo e o atacante Yuri Alberto receberam terceiro cartão amarelo na vitória do Timão contra o Botafogo, nesta sexta-feira, e serão ausências certas para a equipe de Vanderlei Luxemburgo.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o jovem volante matou o contragolpe do Glorioso e foi advertido pelo árbitro Paulo Cezar Zanovelli da Silva. No intervalo, Moscardo foi substituído para a entrada de Renato Augusto.

Nos minutos finais do duelo em Itaquera, Fagner e Yuri Alberto receberem amarelo. Ambos fizeram falta no momento em que o Botafogo intensificou sua pressão para buscar o empate.