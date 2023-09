Como mandante, Corinthians não perde para Botafogo há 11 anos; veja retrospecto recente

No primeiro turno, porém, o líder do Campeonato Brasileiro sobrou contra o time de Vanderlei Luxemburgo. O Botafogo fez 3 a 0 no Corinthians no Estádio Nilton Santos, com atuação de "gala" de Tiquinho Soares e "olé" entoado pelos botafoguenses presentes.

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O Corinthians busca se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Glorioso quer aumentar sua vantagem na liderança do Brasileirão.

Veja sequência invicta do Corinthians contra o Botafogo atuando em São Paulo:

25/5/2013 - Corinthians 1 x 1 Botafogo (Pacaembu)



1/6/2014 - Corinthians 1 x 1 Botafogo (Neo Química Arena)