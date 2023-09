Com retorno de Araujo, Barcelona divulga relacionados para duelo com o Celta de Vigo

O Barcelona divulgou a lista dos 21 atletas relacionados para o duelo com o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 13h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

A principal novidade da relação é o retorno do zagueiro Ronald Araujo. O defensor uruguaio de 24 anos foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma lesão constatada na coxa esquerda, sofrida há cerca de um mês. Ele ficou de fora da estreia na Champions League, mas já estava em fase final de tratamento.

De resto, a base da equipe deve ser a mesma que venceu o Royal Antwerp por 5 a 0, na primeira rodada do torneio continental. O técnico Xavi não conta com mais problemas e vai com força máxima na volta de La Liga.