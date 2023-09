Com Marcelo Fernandes, Santos pode repetir roteiro do Brasileirão 2008

Com a indefinição no cargo de treinador, Marcelo Fernandes comandará o Santos novamente contra o Vasco, no dia 1º de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de continuidade do interino, o Peixe pode repetir o roteiro da edição 2008.

Na temporada, o Alvinegro Praiano flertou com o primeiro rebaixamento de sua história. Após o insucesso de treinadores experientes, a diretoria optou por manter o Marcio Fernandes até o final do Brasileirão.

A alternativa se mostrou correta, com o Santos garantindo a permanência na elite do futebol brasileiro na penúltima rodada, após empate contra o Atlético-MG, fora de casa. O Peixe terminou o torneio com 45 pontos, na 15ª colocação.