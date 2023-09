Com mais gols do que jogos, Cristiano Ronaldo começa bem a temporada e é o atual artilheiro do Saudita

Nesta sexta-feira, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venceu mais uma no Campeonato Saudita ao bater o Al-Ahli de Roberto Firmino por 4 a 3. O português marcou dois gols na vitória e se isolou na artilharia da competição, com nove gols marcados, de acordo com dados do Sofascore.

Segundo a plataforma de estatísticas, o atacante disputou apenas seis jogos nesta edição da liga saudita. Neste período, marcou nove gols e distribuiu quatro assistências, se isolando também como o jogador com mais participações em gols (13) no torneio.

A importância de Cristiano Ronaldo para o ataque do Al-Nassr é imensa. Além de ser o artilheiro da competição, também é o jogador com mais chutes, com 31, e mais finalizações a gol, com 19. Ou seja, cerca de 62% dos chutes do craque foram em direção às metas adversárias.