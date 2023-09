Com homenagens de luto por Walewska, Brasil perde para a Turquia no Pré-Olímpico de Vôlei

Durante a partida, a Seleção Brasileira foi amplamente dominada pelas atuais campeãs europeias e não conseguiu competir à altura, muito por conta das jogadoras estarem abaladas pelo acontecimento. O principal momento de destaque do Brasil na partida foi no final do segundo set, quando quase aconteceu uma virada que empataria a partida.

"É difícil. A gente precisou se fechar, deixar para chorar depois do jogo. Dói muito. A gente precisa tentar lidar com isso da melhor maneira. De alguma forma passar por isso. Foi duro. A gente deu muita força para a outra neste momento. A gente agora precisa sentir um pouco o que a gente precisa sentir", disse Thaísa, emocionada, após a partida.

Agora, a Seleção Brasileira precisa de bons resultados diante de Bélgica (no sábado, às 4 horas) e de Japão (no domingo, às 7h30) para seguir na busca de uma das vagas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O Brasil do técnico José Roberto Guimarães perdeu pela primeira vez na competição e ocupa a terceira colocação. As duas equipes melhores colocadas na tabela ao final dos jogos garantem vaga no torneio.