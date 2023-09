Com golaço de Baralhas, Atlético-GO bate Criciúma e se aproxima do G4 da Série B

O confronto entre as equipes

O jogo começou bem movimentado, com as duas equipes se demonstrando dispostas a abrir o placar. O Atlético-GO foi quem criou mais após os 15 primeiros minutos. O Dragão pressionava e abusava dos cruzamentos rasteiros, mas não conseguia realmente finalizar ao gol adversário.

Aos 21 minutos, porém, quem acertou o travessão foi o Criciúma. Claudinho partiu pelo lado direito e cruzou para Hygor, que cabeceou no travessão e quase inaugurou o marcador. A partir daí, o Tigre que começou a dominar o jogo e atacar mais.

No segundo tempo, o Atlético-GO abriu o marcador com um golaço. Shaylon tocou de lado para Baralhas. O jogador cortou um defensor do Criciúma e acertou uma bomba de canhota que foi no ângulo do goleiro Gustavo. O resultado? 1 a 0 para o Dragão. O VAR até chamou a árbitra Edina Alves Batista para revisão após um possível toque de mão de Shaylon no domínio, mas o gol foi efetivamente confirmado.

O empate do Criciúma veio rapidamente. Com 17 minutos da etapa complementar, Éder cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Ronaldo, acabando com qualquer chance de defesa que o arqueiro possuía.

O Atlético-GO teve uma reação praticamente imediata. Kelvin fez ótimo cruzamento para Luiz Fernando, que subiu mais alto que a zaga do Tigre e marcou o gol da virada do time goiano. O terceiro veio em boa jogada coletiva. Baralhas e Shaylon fizeram linda tabela. O camisa sete bateu rasteiro no canto esquerdo e marcou.