Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Al Nassr bate time de Firmino pelo Campeonato Saudita

Na tarde desta sexta-feira o Al Nassr recebeu o Ah Ahli no estádio KSU Football Field, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. Com gols de Cristiano Ronaldo (2) e Anderson Talisca (2), para o Al Nassr, Kessié, Mahrez e Al-Braikan para o Ah Ahli, o time da casa venceu o confronto por 4 a 3.

Além de Cristiano Ronaldo, a partida contou com grandes nomes do futebol mundial, como Roberto Firmino, Sadio Mané, Mahrez, Alex Telles, Ibañez, entre outros. O jogo também teve a participação do árbitro brasileiro Anderson Daronco.