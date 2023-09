Com atletas de São Paulo e Corinthians, Ramon Menezes convoca Brasil sub-23 para os Jogos Pan-Americanos

A Seleção Brasileira sub-23 está convocada para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro, em Santiago, no Chile. O técnico Ramon Menezes selecionou 18 atletas nesta sexta-feira, com presenças de jogadores do Corinthians e São Paulo.

Entre os nomes que defendem o Timão estão o goleiro Matheus Donelli e o meio-campista Guilherme Biro. Já o Tricolor será representado pelos laterais Moreira e Patryck. Santos e Palmeiras não tiveram atletas convocados.

No entanto, um atacante ex-Verdão foi lembrado pelo treinador do Brasil. Trata-se de Gabriel Veron, hoje vestindo as cores do Portom, de Portugal. O ponta Marquinhos, revelado pelo São Paulo e hoje no Nantes, da França, foi outro selecionado.