Campeã olímpica no vôlei, ex-jogadora Walewska morre aos 43 anos

A campeã olímpica de vôlei pela Seleção Brasileira, em Pequim 2008, Walewska Oliveira, faleceu na noite desta quinta-feira, aos 43 anos, segundo publicado pelo site "Melhor do Vôlei". A causa da morte não foi revelada.

Na terça-feira, a ex-central visitou a Academia de Futebol, CT do Palmeiras, onde trocou livros com o técnico da equipe Abel Ferreira. Neste ano, Walewska lançou uma autobiografia, intitulada "Outras Redes". além disso, também tem um documentário chamado "O Último Ato", no Youtube.

A ex-atleta, que conquistou a Superliga de Vôlei na temporada 2017/2018, como capitão, pelo Praia Clube, também foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. E foi pela equipe mineira que Walewska se despediu das quadras, em 2022.