Cadê o Erison? Machucado, atacante do São Paulo não joga há quase dois meses

O atacante foi contratado no início desta temporada como uma peça de reposição a Calleri, quando fosse necessário. No entanto, o jogador nunca cumpriu as expectativas e não se provou uma opção confiável para o setor. Ele soma apenas oito jogos pelo São Paulo, com dois gols marcados.

Durante este período, o atleta sofreu uma série de lesões e passou mais tempo no departamento médico do que em campo. Seu contrato de empréstimo com o clube é válido somente até o fim do ano.

Erison deve ver de fora o São Paulo disputar a grande final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. o segundo jogo da decisão está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

O Tricolor venceu o Rubro-Negro na partida de ida, por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, um simples empate em casa irá garantir o título inédito para a equipe de Dorival Júnior.