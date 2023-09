Bruno Lage faz teste em treino e Botafogo pode ter Tchê Tchê no ataque contra o Corinthians

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira, contra o Corinthians, em São Paulo. Os alvinegros tentam acabar com a sequência de derrotas pelo Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Bruno Lage pode surpreender. O treinador testou o volante Tchê Tchê no ataque nos trabalhos durante a semana, como um falso ponta.

No entanto, a presença de Tchê Tchê avançado ainda é incerta. O volante pode atuar no meio, com Junior Santos no ataque, ao lado de Victor Sá e Tiquinho Soares.