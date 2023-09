Brasil goleia o Peru e se classifica para a final da Liga de Desenvolvimento sub-19

É O BRASA NA FINAL! ??

A nossa #SeleçãoFeminina é finalista da Liga de Desenvolvimento Sub-19! Vencemos o Peru por 9 a 0 e garantimos a vaga na final! Vamos com tudo! ??? pic.twitter.com/Ff74Dfnvqc

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 22, 2023

Agora, as jogadoras esperam a definição das partidas no Grupo A para saber suas adversárias na decisão, que acontece no domingo, às 14h (de Brasília). As brasileiras poderão enfrentar Argentina ou Paraguai na final, que acontecerá no mesmo estádio do confronto desta sexta.

A seleção feminina teve um bom desempenho no Grupo B, garantindo a liderança e a classificação com 100% de aproveitamento. A equipe conseguiu quatro vitórias nos quatro compromissos que teve até aqui.