Boletim de ocorrência cita queda de Walewska em prédio na capital paulista

O 17º andar recebe a área de lazer do prédio em que ocorreu o caso. Ainda segundo o boletim, Walewska entrou no local por volta das 16h50 sozinha. Tudo foi registrado por câmeras. Ela caiu na sacada de uma unidade no primeiro andar. Houve a tentativa de reanimá-la, sem sucesso.

Walewska tinha 43 anos e estava aposentada das quadras desde o fim da temporada 2021/22. Ela vinha se dedicando a alguns projetos como empresária e também à divulgação de sua autobiografia.

Na terça-feira, a ex-central visitou o CT do Palmeiras, onde trocou livros e conversou com o técnico Abel Ferreira.