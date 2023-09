Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, são indicados ao prêmio Puskas da Fifa

"Estou muito feliz por concorrer ao Prêmio Puskás, um dos mais importantes do futebol mundial. É uma sensação indescritível. O gol está fresco em minha memória, porque vejo muitas pessoas ainda comentando por diversas vezes. Fui muito feliz no lance e, realmente, foi um golaço. Peço que a torcida botafoguense e todo o Brasil vote no meu gol para o prêmio ficar novamente em nosso país", celebrou Madruga.

O vencedor e os três finalistas serão escolhidos em votação online, que ocorre no portal oficial da Fifa até o dia 10 de outubro. Além da eleição popular, um conselho formado por ex-jogadores será ouvido, e o resultado será anunciado na cerimônia do prêmio The Best.

Na história, dois brasileiros já venceram o Puskás: Neymar, em 2011, com gol marcado na partida entre Santos e Flamengo; e Wendell Lira, em 2015, ao marcar de voleio pelo Goianésia Esporte Clube.

Os outros indicados ao Prêmios Puskás de 2023 foram Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Linda Caicedo (Colômbia), Julio Enciso (Brighton), Seong-jin Kang (Coreia do Sul Sub-20), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Atlas), Iván Morante (Ibiza), Nuno Santos (Sporting) e Ashkat Tagybergen (Cazaquistão).