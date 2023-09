Atlético-MG x Cuiabá: veja escalações, informações e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

? Atlético (@Atletico) September 20, 2023

O Galo vem de uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o líder Botafogo. A partida deste sábado será a terceira do Atlético-MG na Arena MRV, onde a equipe vai em busca de sua terceira vitória.

Para este duelo, o técnico Felipão terá o retorno do zagueiro Jemerson e do atacante Hulk, que cumpriram suspensão na vitória contra o Botafogo, ambos por acúmulo de cartões amarelos. Outra novidade é Matías Zaracho, que estava afastado por questões pessoais.

Do outro lado, o Cuiabá vem de cinco jogos sem vencer. Na rodada passada, o Dourado empatou com o América-MG por 2 a 2, na Arena Pantanal. O resultado pôs fim a uma sequência de quatro derrotas pelo Brasileirão.

Na beira do campo, a equipe não contará com o comandante António Oliveira. O português foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e seu auxiliar, Bruno Lazaroni, será seu substituto. Além dele, Filipe Augusto cumprirá suspensão e Jonathan Cafú será dúvida depois de sofrer uma entorse no joelho esquerdo durante treinamento nesta semana.