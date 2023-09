Athletic Bilbao vence o Alavés e se aproxima do líder Real Madrid no Campeonato Espanhol

Na tarde desta sexta-feira, o Athletic Bilbao visitou o Alavés, no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 2 a 0. Iñaki Williams e Oihan Sancet foram os autores dos gols do jogo.

Assim, o clube do País Basco chega a cinco partidas de invencibilidade na competição ? quatro vitórias e um empate ? e assume a terceira colocação na tabela de classificação, com 13 pontos. Agora, está a apenas dois do líder Real Madrid, que ainda joga na rodada.

Por outro lado, o Alavés segue oscilando em sua campanha no torneio. A equipe amargou a quarta derrota em seis compromissos e, dessa forma, figura na 14ª posição, com seis unidades conquistadas.