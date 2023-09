Associação de árbitros promete denunciar Abel Ferreira após gestos em Grêmio x Palmeiras

Cerca de 30 segundos antes do apito final da partida entre Grêmio e Palmeiras ? que terminou com vitória gaúcha por 1 a 0 ?, Abel Ferreira deixou a área técnica esbravejando e gesticulando contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Nesta sexta-feira (22), a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil prometeu denunciar o técnico alviverde por conta do ato.

"No jogo de ontem (21/09/2023) entre Grêmio x Palmeiras, mais um episódio lamentável que nós não deixaremos passar impune. O técnico do Palmeiras Abel Ferreira detona arbitragem clara e explicitamente. O treinador foi para os vestiários da Arena do Grêmio antes de terminar o jogo, olhou para as câmeras e fez um sinal com as mãos popularmente conhecido como roubo. E não ficou somente no sinal, ele ainda proferiu claramente a frase se referindo a arbitragem: 'isso é roubar! Isso é roubar'", declarou a Abrafut.