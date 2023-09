Arsenal renova contrato de Martin Odegaard, melhor jogador da Premier League passada

Autor de um dos gols da vitória do Arsenal por 4 a 0 nesta quarta-feira, Martin Odegaard teve seu contrato renovado até 2028. Aos 24 anos, o norueguês já é o capitão dos Gunners.

"Assinar um novo contrato foi uma decisão muito fácil para mim por vários motivos. Principalmente pelo que estamos fazendo agora como clube, é especial e quero fazer parte disso. Estou muito animado com o que está por vir. Encontrei um lugar onde posso realmente me instalar e chamar de casa", declarou Odegaard ao anunciar a extensão do vínculo.

Na última temporada, o meia marcou 15 gols e deu oito assistências pelo Campeonato Inglês, na campanha em que o Arsenal acabou no segundo lugar, atrás do Manchester City. Mesmo com o vice, Odegaard foi eleito o Melhor Jogador da Premier League 2022/23.