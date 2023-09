Após vitória sobre o Palmeiras, Grêmio se reapresenta para trabalhos de recuperação física

Na tarde desta sexta-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para realizar trabalhos de recuperação física após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na noite da última quinta-feira. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho já iniciou os trabalhos para o duelo diante do Fortaleza, que acontece no próximo sábado (30), às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão.

Sob orientação dos preparadores físicos, os jogadores fizeram exercícios na academia com ações musculares. Os atletas que atuaram na maior parte do embate contra o Verdão realizaram atividades com os equipamentos de musculação. Os demais, por sua vez, participaram de corridas ao redor do gramado.