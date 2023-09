Após sucesso com elite do surfe, Saquarema sediará final do Challenger Series 2023

O evento também será palco de baterias especiais, casos da chamada "Onda Rosa", em alusão ao Outubro Rosa - com personalidades em disputas de equipe - e do Legends, com ex-atletas do CT e nova geração do surfe. Entre os espetáculos além das ondas, a WSL prepara apresentações inéditas da Esquadrilha CÉU, demonstração acrobática de Jet Skies, além de ativações interativas com o público local - distribuição de brindes e diversas brincadeiras - e um show nacional para representar a população jovem presente.

"A estrutura que Saquarema oferece, tanto em termos de ondas consistentes quanto do espaço físico, torna a cidade a localização ideal para prática do surfe. A paixão da comunidade pelo esporte tem sido fundamental para o crescimento e desenvolvimento da modalidade, regional e nacionalmente. É uma honra encerrar a temporada aqui", destaca o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho.

Consolidada como um dos destinos mais importantes do surfe mundial, Saquarema já sediou outras duas competições da WSL este ano. A primeira delas foi o Saquarema Surf Festival, realizada em abril, que fez parte do Qualifying Series (QS), focado na descoberta de jovens talentos. A segunda, Rio Pro 2023, correspondeu à oitava etapa do Championship Tour, atraindo os melhores surfistas do mundo e terminando com vitória do brasileiro Yago Dora.

Segundo o relatório de impacto econômico publicado pela EY, o torneio do CT movimentou mais de R$97 milhões, contribuindo significativamente com R$35 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do município. Além disso, foi registrado um impacto significativo no turismo local, com a ocupação máxima da rede hoteleira e gastos totais de visitantes de aproximadamente R$43 milhões na região.

"O impacto econômico se reflete principalmente em Saquarema, mas a atividade apoiada pela Liga também se estende pela Região dos Lagos e pelo Estado do Rio de Janeiro. Este envolvimento ativo da comunidade contribui para espalharmos a cultura do surfe por todo o país e reconhecer a cidade como capital nacional do surfe", pontua Martinho.