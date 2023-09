Após sair esbravejando, Abel evita falar sobre confusão no fim de Grêmio x Palmeiras: "Fica dentro de campo"

"Cada jogo tem uma história diferente, competição, adversário, contexto. Não dá para comparar. Agora foi contra o Grêmio, e depois vai ser pela Libertadores. Tudo diferente. Esse jogo já passou, parabéns ao Grêmio. Vamos nos preparar para o próximo jogo, que é uma decisão. Estamos muito felizes por estarmos nela mais uma vez e temos intenção de chegar à final."

Desentendimento no final

"Saí (de campo) na falta que o árbitro marcou. Um minuto antes, trinta segundos, se tanto, o árbitro terminou a partida. Não houve nada. Vocês querem criar polêmica. Volto a dizer: o que se passa no campo fica dentro do campo. Lá, não falei com ninguém. Microfone tudo bem, mas se puderem tirar a câmera de perto de mim. Sempre um cara do meu lado, vendo tudo que faço. Vejam os jogadores, os lances, os árbitros. Os protagonistas estão dentro das quatro linhas. Vocês, jornalistas, têm essa responsabilidade. Grande estádio, grande gramado. Não arranjem confusões. Sei que isso dá cliques. Não sou perfeito, já disse. Achei que a arbitragem foi muito hábil. Futebol é assim."

Perda da invencibilidade contra o Grêmio

"Se a imprensa disser que eu disse que perdemos por culpa do árbitro é mentira. Quem for por aí está sendo mal intencionado e não gosta nem do Palmeiras, nem do treinador do Palmeiras. Não ganhamos o jogo porque não fomos eficazes, ao contrário do nosso adversário. Finalizamos 18 vezes e não marcamos. Sobre o árbitro: foi hábil. Não quero falar disso. Isso não é problema meu, é da CBF. Queria que essa situação invicta continuasse por muito tempo. Não vamos ganhar sempre, temos ganhado muito e os números dizem. Hoje, o Grêmio foi muito, muito eficaz. Nos primeiros 10 minutos, não fizemos o que viemos fazer. A partir daí, dominamos e criamos, mas não fomos eficientes."

Análise tática do Grêmio