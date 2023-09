Após encontro recente, técnico do Palmeiras lamenta morte de Walewska: "Notícia muito triste"

"Tive a oportunidade de conversar com ela, foi espetacular. Ela era capitã. Foi uma hora em que trocamos ideias e falamos sobre as experiências que tivemos nos nossos esportes. Foi legal perceber a dinâmica e os contextos, perguntei como foi a transição do profissional para a vida pós-vòlei. Ela tinha um podcast que queria passar essa mensagem, de que o jogador tinha que se preparar para isso. Foi uma hora extraordinária de partilha de experiências e quando me contaram da notícia, não queria acreditar. Uma notícia muito triste. O máximo que posso fazer é oferecer minhas condolências à família. Parece que é mentira, a sensação que tenho é de que a notícia não é verdade", relatou.

Por meio de suas redes sociais, o Alviverde também se manifestou.

"Recebemos com tristeza e incredulidade a morte da campeã olímpica Walewska Oliveira, que, no início desta semana, esteve com a nossa comissão técnica na Academia de Futebol. Nossas condolências à família, aos amigos e aos fãs da jogadora neste momento de profunda dor", publicou o Palmeiras.