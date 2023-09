Após derrota pelo Brasileirão, Palmeiras treina no CT do Grêmio em Porto Alegre

A delegação alviverde dormiu em Porto Alegre após a derrota para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e treinou na manhã desta sexta-feira (22) no CT do rival. O Palmeiras não voltou para São Paulo logo depois do jogo por conta de uma limitação no horário de funcionamento do aeroporto da capital gaúcha, devido a uma reforma no local.

De acordo com o próprio Verdão, os titulares da partida contra o Tricolor gaúcho fizeram trabalhos regenerativos no hotel. O restante do elenco, incluindo o argentino Flaco López ? que estava suspenso, mas viajou justamente para participar do treino ?, foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas.

A primeira atividade foi realizada somente com os atletas de linha e, a segunda, com a presença dos goleiros. Ao todo, as movimentações duraram uma hora e meia.