Zagueiro Walce volta a ser relacionado para uma partida do São Paulo após mais de 1000 dias

O zagueiro disputou oito partidas ao longo de sua curta passagem pelo clube gaúcho. Em meados de maio, ele voltou a sentir dores no joelho operado e acabou sendo devolvido ao São Paulo.

Formado nas categorias de base em Cotia, Walce festejou seu retorno nas redes sociais. Apesar de não entrar em campo, o atleta demonstrou satisfação por voltar a vestir a camisa tricolor.

"Satisfação vestir novamente essa camisa. Vivo o São Paulo desde os meus 12 anos, e sei do valor de ter essa camisa no meu peito. Só tenho que agradecer a Deus, não foi fácil o processo, mas valeu a pena. Saio insatisfeito com a derrota de hoje, mas confiante no melhor que está por vir. Sigo por mais, o trabalho continua", escreveu.

O técnico Dorival Júnior também comemorou o fato de poder contar novamente com o defensor à disposição. Antes de enfrentar uma série de lesões, o jogador era visto com potencial para defender a Seleção Brasileira no futuro.

"Eu acho que o esforço e a dedicação de um atleta têm que ser compensado em algum momento. O Walce tinha tudo para deslanchar na carreira, até em nível de Seleção, mas aconteceram muitas coisas com ele. Ele tem trabalhado com intensidade e tínhamos que olhar para ele com carinho", disse o treinador durante entrevista coletiva.