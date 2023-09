Wilton Pereira Sampaio é chamado para audiência pública após polêmicas no jogo entre Corinthians e Grêmio

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado pela Comissão do Esporte (CEsp) para participar de uma audiência pública que visa debater o projeto de lei que cria o Programa de Transparência dos Árbitros de Vídeos e de Áudios no futebol brasileiro (PL 5.926/2019). Ainda não há data definida para o encontro.

A proposta tem como foco a divulgação instantânea de vídeos e áudios do VAR, também chamado de árbitro de vídeo. Wilton esteve envolvido em lances polêmicos no empate entre Corinthians e Grêmio por 4 a 4: corintianos alegam que Fábio Santos teria sofrido pênalti de Nathan no primeiro tempo, enquanto tricolores defendem que foram prejudicados com a não marcação de pênalti no último lance do jogo, em toque de mão de Yuri Alberto dentro da área.

O projeto em questão contou com a iniciativa de Carlos Portinho (PL-RJ) e foi aprovado pela CEsp na última quarta-feira. Além de Wilton, foram chamados para a audiência Ednaldo Rodrigues (presidente da CBF), representantes do Ministério do Esporte e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).