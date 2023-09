Vitor Roque sai machucado, e Athletico-PR vence o Internacional com gol no fim

O Athletico-PR começou o jogo tendo problemas. Logo no início, Madson precisou ser substituído ao sentir dores, para entrada de Bruno Peres. Pouco depois, Nico Hernandez deu uma dura entrada em Vitor Roque, que sentiu o tornozelo e precisou sair de maca, dando lugar a Pablo.

A primeira oportunidade do jogo foi do Internacional, com Dalbert, que finalizou da entrada da área e mandou perto do travessão de Léo Linck. Recuperado das substituições no começo da partida, o Furacão levou perigo com Zapelli, que chutou para defesa de Rochet. Na jogada seguinte, aos 23, Erick abriu o placar para o time da casa. Fernandinho ajeitou de cabeça para o atacante, que dominou no peito e finalizou para marcar.

O Internacional respondeu aos 35, empatando com Carlos de Pena. O uruguaio recebeu de Lucca na entrada da área e estufou a rede do Furacão. Pouco depois, em chute de dentro da área de Bustos, Léo Linck defendeu. Pelo lado do Athletico-PR, Canobbio arriscou e mandou em cima de Rochet. Antes do primeiro tempo terminar, o goleiro colorado segurou um chute de Bruno Henrique.

No segundo tempo, Vitor Bueno cobrou falta com perigo, aos seis minutos e o goleiro do Inter fez a defesa. Aos 18, o Inter quase virou. Luiz Adriano recebeu de Lucca e ajeitou para trás para De Pena, que finalizou e viu Linck espalmar. No lance seguinte, Luiz Adriano cabeceou sozinho para mais uma defesa do goleiro do Furacão. Aos 24, Thiago Heleno acertou a trave do Inter.

Aos 43, Canobbio recebeu pela esquerda, ganhou de Alan Patrick e acertou a trave direita de Rochet. Instantes depois, Alex Santana colocou o Athletico-PR na frente novamente. Canobbio cruzou na área para o volante que cabeceou ao gol. Rochet encostou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

