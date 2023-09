Vila Nova anuncia o técnico Lisca horas depois de demitir Marquinhos Santos

Dessa forma, Lisca tem a missão de colocar o Vila Nova mais uma vez como um dos pretendentes a subir para a Série A. A estreia do novo técnico - que precisa ser registrado no BID para estrear - deve fazer seu primeiro jogo à frente do time no domingo que vem (1º de outubro), quanto os goianos recebem a Chapecoense, às 15h45, no Serra Dourada.

Lisca estava sem clube desde que deixou o Avaí em outubro de 2022 com apenas sete jogos disputados. Antes de comandar os catarinenses, o treinador comandou o Santos, o Sport e o Vasco da Gama - todos os trabalhos também curtos com oito, quatro e doze partidas. Seu principal trabalho aconteceu no América-MG: 82 jogos, com 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas, totalizando um aproveitamento de cerca de 60%.