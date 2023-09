Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira da Liga Europa e da Liga Conferência

A Liga Europa e a Liga Conferência vão começar. As fases de grupo da competição terão início nesta semana, e as plataformas de esporte da Disney (ESPN e Star +) exibirão todas as 32 partidas da primeira rodada.

E a primeira rodada da Liga Europa terá como destaques a estreia de duas equipes que foram protagonistas em competições continentais na última temporada. Primeiro, será a vez da Roma, vice-campeã de 2022/23, que jogará contra o Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Depois, será a vez do atual campeão da Liga Conferência, o West Ham da Inglaterra, entrar em campo. O time buscará o título inédito na Liga Europa e fará a estreia contra o Backa Topola da Sérvia.

Outro destaque da rodada inaugural da fase de grupos será a partida do Liverpool. A equipe inglesa é uma das mais vencedoras da história do futebol europeu, com seis títulos da Ligas dos Campeões e três taças da Liga Europa. Nessa, o último título foi em 2001, em decisão contra o Alavés, da Espanha. Nesta quinta-feira, o clube enfrentará o LASK da Áustria, às 13h45.